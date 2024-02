Medio Oriente: ministro Esteri Brasile a G20, soluzione a due Stati unica possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta dei due Stati è l'unica soluzione possibile al conflitto israelo-palestinese ed è stata sostenuta all'unanimità dai membri presenti al secondo giorno delle riunioni ministeriali dei Paesi del G20, in corso a Rio de Janeiro da ieri. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, in chiusura dei lavori. "C'è stata una virtuale unanimità a sostegno della soluzione dei due Stati come unica soluzione possibile al conflitto tra Israele e Palestina", ha dichiarato Vieira. Un grande numero di Paesi ha espresso preoccupazione per il conflitto in corso tra Israele e Palestina e per il rischio di diffusione della tensione ai Paesi vicini, demandando "il rilascio immediato degli ostaggi detenuti da Hamas". Ci sono state anche "diverse richieste per l'accesso immediato degli aiuti umanitari in Palestina" e il cessate fuoco, oltre a manifestazioni contro l'operazione annunciata da Israele a Rafah, invitando il governo di Benjamin Netanyahu "a riconsiderare e sospendere immediatamente questa decisione". (segue) (Brb)