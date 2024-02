Medio Oriente: ministro Esteri Brasile a G20, soluzione a due Stati unica possibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno partecipato alle riunioni del G20 rappresentanti di 30 Paesi e 15 organizzazioni internazionali. L'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha detto che pur non essendo tutti d'accordo sull'Ucraina, "siamo d'accordo sulla necessità di una soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese. E se c'è consenso sul fatto che solo una soluzione a due Stati risolverà questo conflitto – un conflitto troppo duraturo – allora dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per attuare questa soluzione". (segue) (Brb)