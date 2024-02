© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo ragionando: io sono abbastanza favorevole” a stabilire “il vincolo dei due mandati anche per il premier. Credo che la cosa più sensata sia individuare una regola” che valga per tutti. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta”, che andrà in onda questa sera, su Rai1. (Rin)