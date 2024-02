Anci: Donzelli (Fd'I), orgogliosi per elezione Tomasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo orgogliosi che il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, sia diventato oggi ufficialmente vicepresidente vicario del Consiglio dell'Anci: sarà presidente facente funzioni, in quanto il presidente del Consiglio dell'associazione è momentaneamente vacante. Tomasi fa parte di una generazione politica che ha iniziato come militante ed ha formato la sua esperienza politica nelle istituzioni. Ci ha reso particolarmente orgogliosi quando, dopo aver guidato l'opposizione, per la prima volta nella storia della sua città ha sconfitto la sinistra che dal dopoguerra in poi aveva sempre governato. Oggi ci rende orgogliosi ancora una volta, perché per la prima volta un esponente di Fratelli d'Italia assume questo prestigioso incarico. Siamo certi che saprà ripagare la fiducia lavorando egregiamente come ha sempre fatto. A lui vanno le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro". Lo afferma, in una nota, il deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.(Com)