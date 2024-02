Rpt - Cultura: da Baglioni all'Eur al "Panini Village" a San Giovanni, gli eventi a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con titolo e testo corretto) - Il fine settimana ormai alle porte offre nella Capitale un ricco calendario di eventi culturali. Teatro, danza, musica, cinema, arte: l'offerta è rivolta a tutti i gusti, per grandi e bambini. Si parte in grande questa sera con il rock-opera-show "A tutto cuore" di Claudio Baglioni al Palazzo dello Sport all'Eur che lo ospiterà per altre 5 date. Ambientato in un futuro a-temporale, con citazioni che partono dalla notte dei tempi per muovere fino a epoche futuribili, lo show presenta una scaletta che raccoglie 38 successi senza tempo del repertorio del cantautore romano. Interessanti anche le proposte dal fronte dell'arte. (segue) (Rer)