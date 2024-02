Migranti: Montaruli (Fd'I), accordo con Albania apripista per difesa confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al presidente Rama e al Parlamento albanese per aver portato a termine il procedimento di ratifica dell'accordo bilaterale sull'immigrazione. Oggi vengono delusi coloro che tifavano per un intoppo. È prevalsa la politica di chi ha deciso di affrontare il problema immigrazione anziché far finta che non esista e vorrebbe confini perennemente aperti. L'Albania compie un grande atto di solidarietà verso l'Italia e ancora una volta la nostra nazione con il governo Meloni fa da apripista sullo scenario internazionale ed europeo su una tematica così delicata ed importante. Siamo orgogliosi di questa giornata che definisce un altro tassello importante sulle politiche contro i fautori della clandestinità e gli autori di una tratta di persone inaccettabile". Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli. (Rin)