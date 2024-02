Municipio Roma V: presidente, in prefettura per chiedere maggior controllo sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma V Mauro Caliste ha partecipato oggi alla riunione del comitato provinciale per la sicurezza in Prefettura a Roma. “Ho chiesto al Prefetto e ai rappresentati delle Forze dell’Ordine, una maggiore presenza nel nostro territorio" ha detto Caliste. "In particolare l’ho richiesto per il Borghetto degli Artigiani, su via Bulicante dove ormai da tempo ci sono situazioni di disagio, di degrado e di violenza. L’ho chiesto anche per il Mercato di Portaportese est a piazza Pino Pascali dove, prima e dopo il mercato ci sono atti di violenza. Non abbiamo dimenticato poi i furti nelle nostre scuole”. Il prefetto “mi ha comunicato che ci saranno i collegamenti degli antifurti delle scuole maggiormente colpite con il ‘112’”. Caliste ha aggiunto che non ha dimenticato di riferire al Prefetto di Roma “cosa sta accadendo nel parco delle energie nell’ex Snia dove ci sono delle violenze nei confronti degli animali”. Al termine “ho ringraziato il signor prefetto per l’attenzione che, anche questa volta, ha voluto riservare al V Municipio”.(Rer)