Ucraina: Casa Bianca, se Iran invia missili balistici alla Russia nostra risposta sarà severa

- Le autorità di Russia e Iran stanno continuando a rafforzare la cooperazione militare bilaterale, mettendo a rischio la sicurezza dell'Ucraina e la stabilità regionale e internazionale. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. "L'Iran ha già fornito droni, bombe teleguidate e proiettili di artiglieria alla Russia, e i due Paesi stanno portando avanti un dialogo relativo alla fornitira di missili balistici a corto raggio a Mosca", ha detto, facendo riferimento ad alcune indiscrezioni di stampa pubblicate negli ultimi giorni, secondo le quali Teheran avrebbe già inviato centinaia di missili alla Russia. "Non possiamo confermare queste informazioni, ma se l'Iran andrà avanti con la fornitura di missili balistici la nostra risposta sarà veloce e severa: porteremo la questione alle Nazioni Unite e approveremo nuove sanzioni", ha concluso. (Was)