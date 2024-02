Riforme: Rampelli (Fd'I), non si possono trascorrere 15 anni in uno stesso ruolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che un presidente di Regione, dopo dieci anni di gestione, sia pronto per rappresentare il suo territorio e il suo spettro sociale al livello nazionale. Penso che Parlamento e governo nazionale abbiano bisogno di amministratori con lo spirito della concretezza derivato da un'esperienza così lunga e intensa, densa di decisioni prese con capacità di sintesi e sistematiche relazioni con le categorie. Sarebbe uno spreco per la nazione rinchiudere i governatori nel loro cosmo territoriale, a volte provenienti da due mandati già vissuti da sindaci di Comuni capoluogo, come nel caso di Emiliano e De Luca". E' quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. (segue) (Rin)