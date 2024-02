Riforme: Rampelli (Fd'I), non si possono trascorrere 15 anni in uno stesso ruolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia personale opinione - continua il parlamentare - è che non si possa trascorrere 15 anni, praticamente quasi l'intera carriera politica, in uno stesso ruolo monocratico perché questo oltre a menomare lo Stato di profili di qualità rischia di creare sul territorio assuefazione. A maggior ragione perché si sta procedendo con la riforma dell'autonomia differenziata. Servono autonomie locali (anche i Comuni e non solo le Regioni) con poteri devoluti dagli organi centrali, sono loro che devono aumentare il peso specifico e non chi li conduce. Aumentare i poteri e contestualmente congelare sindaci e presidenti di Regione rischia di essere rischioso e inefficace per i cittadini, di creare tanti sistemi chiusi che fanno da tappo anche alle classi dirigenti emergenti cui, a loro volta - conclude Rampelli -, va garantita la contendibilità dei ruoli apicali". (Rin)