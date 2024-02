Ucraina: Casa Bianca, Putin conta sulla resa dell'Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, conta "sulla resa dell'Occidente" in Ucraina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. "La Russia sta acquistando armi dalla Corea del Nord e dall'Iran, mentre la Camera dei rappresentanti statunitense sta abbandonando l'Ucraina: Putin conta proprio su questo, sulla resa dell'Occidente", ha detto. (Was)