- “Non voglio statalizzare l’Ilva, penso ci siano tutti i margini per trovare investitori privati”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta”, che andrà in onda questa sera, su Rai1. “Ci sono in effetti diversi investitori privati che si sono fatti avanti", ha aggiunto la premier. (Rin)