Migranti: De Corato (Fd'I), svolta con ratifica accordo con Albania

- "Dopo la convalida da parte della Corte costituzionale dell'accordo con l'Italia sui centri per migranti in Albania oggi arriva la ratifica dell'accordo da parte del Parlamento albanese. Una ottima notizia che dà prova del fatto che il governo Meloni sta lavorando benissimo tessendo ottimi rapporti a livello internazionale merito anche della grande capacità di dialogo del nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Anche oggi alle opposizioni che per settimane ci hanno tenuti inchiodati in commissione Affari costituzionali, sperando che l'intesa andasse per qualche ragione in fumo, non resta che leccarsi le ferite. Ma ci sono abituati. A loro restano le chiacchiere. A noi come sempre più spesso accade, i fatti". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, vicepresidente della commissione Affari costituzionali a Montecitorio. (Rin)