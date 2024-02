Francia: tempesta Louis, 7 mila case senza elettricità nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nord della Francia 7 mila abitazioni sono rimaste senza elettricità a causa della tempesta Louis. Lo ha reso noto il gestore Enedis. Nel dettaglio, si tratta di 4.500 case nel dipartimento del Pas-Calais e 2.500 in quello del mord. Enedis ha fatto sapere che 500 dipendenti sono al lavoro per "metter in sicurezza le installazioni e realizzare le prime manovre volte a rialimentare il più presto possibile i clienti privati di elettricità". Un automobilista di 52 anni è stato ritrovato morto in un fiume a Deux-Sevres, dove era finito a causa del vento. (Frp)