Pnrr: Pella (Anci), collaborazione costruttiva Comuni con governo dà concretezza a progetti

- "I dati e gli obiettivi raggiunti, in anticipo, che sono stati illustrati oggi dal Ministro Fitto in cabina di regia Pnrr sono molto positivi e confortano in particolare il comparto dei comuni che attendeva la conferma sul riposizionamento delle risorse, circa dieci miliardi, rimodulate dal Piano in occasione della sua revisione". Lo ha detto Roberto Pella, vicepresidente vicario dell'Anci e deputato di Forza Italia, intervenendo nel corso del Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale comuni italiani. "Sono stati spesi a oggi 45,6 miliardi - ha proseguito il parlamentare -, probabilmente una cifra sottostimata, che testimonia l'avvio di una crescita economica strutturale del Paese grazie a misure strategiche, rimodulate anche per essere realmente impattanti e più congrue nei tempi della messa a terra. Ringrazio il ministro Fitto, in particolare per aver rispettato e tenuto fede alla promessa di ricollocare i progetti espunti in sede di rimodulazione all'interno di nuovi canali di finanziamento che consentiranno una maggiore probabilità di raggiungere il target atteso". (segue) (Rin)