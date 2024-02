G20: Brasile, nuova riunione ministri Esteri a margine Assemblea Onu di settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dei Paesi del G20, riuniti da ieri a Rio de Janeiro, hanno deciso di rivedersi a settembre a margine dell'Assemblea Onu, in formato allargato ad altre delegazioni. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, a conclusione dei lavori odierni. I delegati hanno approvato l'iniziativa della presidenza di turno, brasiliana, "di organizzare una seconda riunione nel mese di settembre, al margine dell'apertura della 79ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York", ha detto Vieira. "Sarà una riunione con la partecipazione dei Paesi membri del G20, aperta a tutti i membri dell'Onu che vogliono intervenire", in modo da avere un "ampio dibattito sui temi che sono stati al centro delle riunioni di ieri e oggi", ha aggiunto il titolare della diplomazia brasiliana. (Brs)