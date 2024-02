Spagna: Sanchez, costernato per terribile incendio a Valencia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si è detto "costernato" per il "terribile incendio" di un edificio a Valencia, annunciando di aver parlato con il presidente della regione, Carlos Mazon, e la sindaca della città, Maria Jose Catala, per avere una conoscenza diretta della situazione e per offrire tutto l'aiuto necessario. "Voglio esprimere la mia solidarietà a tutte le persone colpite e il mio apprezzamento a tutte le truppe di emergenza già dispiegate sul posto", ha affermato il premier in un messaggio su X. (Spm)