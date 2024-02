Nato: Casa Bianca, Mark Rutte sarebbe un eccellente segretario generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il primo ministro olandese, Mark Rutte, sarebbe un "eccellente" segretario generale per la Nato. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. "Abbiamo detto chiaramente ai nostri alleati che pensiamo che Rutte sia un candidato eccellente", ha detto, dopo che una fonte anonime ha riferito al quotidiano statunitense "Politico" che il presidente Joe Biden sostiene la nomina del premier olandese. È probabile che il sostegno di Biden, qualora dovesse essere confermato, spinga più alleati ad appoggiare la nomina di Rutte, dopo mesi di contese tra quest'ultimo e diversi altri leader europei per l'incarico. Al momento, secondo "Politico", due terzi dei Paesi della Nato sostengono la nomina del premier olandese ad assumere la guida dell'Alleanza atlantica. Il mandato dell'attuale segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha guidato l'alleanza politico-militare attraverso un periodo tumultuoso nella politica transatlantica dal 2014, scadrà nel mese di ottobre. In questo contesto, sarebbero sempre più insistenti le pressioni a sostegno della candidatura di Rutte prima del vertice della Nato di luglio, che si terrà a Washington e celebrerà il 75mo anniversario dell'alleanza.