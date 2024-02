Ex Ilva: Meloni, modello è quello usato per Mps

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'ex Ilva “mi piacerebbe fare una cosa simile a quella fatta per Mps”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta”, che andrà in onda questa sera, su Rai1. “Per anni - ha spiegato la premier - lo Stato ci ha messo i soldi in una situazione drammatica, poi ad un certo punto l'abbiamo risanata e la banca ha ricominciato a fare utili. Piano piano lo Stato uscirà e io vorrei fare una cosa che è simile a quella che abbiamo fatto per il Monte dei paschi di Siena” per l’ex Ilva. (Rin)