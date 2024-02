Campania: Meloni, fondi sviluppo e coesione usati per festa fagiolo e caciocavallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania i fondi per lo sviluppo e la coesione sono stati spesi anche per “la festa del fagiolo e della patata, la rassegna della zampogna, la festa del caciocavallo podolico. Mi chiedo se queste siano le priorità” e “credo che spendere quei soldi in modo più strategico possa dare risultati migliori”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta”, che andrà in onda questa sera, su Rai1. (Rin)