Gaza: inviato Usa ha visto Netanyahu, trattative su ostaggi procedono bene

- L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Brett McGurk, ha incontrato anche il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nel quadro del suo nuovo viaggio in Egitto e in Israele, oltre a diversi esponenti del gabinetto di guerra. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. "Le trattative stanno procedendo bene", ha aggiunto, facendo riferimento ai negoziati con i rappresentanti di Israele, Egitto e Qatar per una nuova pausa umanitaria nella Striscia di Gaza, funzionale alla liberazione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas. (Was)