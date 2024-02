Città metropolitana Roma: firmato accordo con Soprintendenza speciale archeologica capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato oggi l'accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Soprintendenza speciale archeologica capitolina, per il recupero e la valorizzazione ambientale dell'area archeologica di Gabii – Castiglione. Previsti una serie di interventi che riguarderanno l'implementazione di video sorveglianza e mezzi antintrusione, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione lungo la strada provinciale e l'istallazione di un ufficio informazioni e servizi igienici. "Abbiamo appena concluso un atto importante con la Soprintendenza Speciale di Roma, che ci consentirà mettere in sicurezza e di investire in questo sito archeologico prezioso per Roma e per tutto il territorio metropolitano. Sono particolarmente orgogliosa – ha dichiarato in una nota la Consigliera Delegata al Bilancio e Patrimonio di Città metropolitana di Roma, Cristina Michetelli – di aver portato a termine questo impegno per il quale abbiamo rinvenuto in Bilancio fondi accantonati e non spesi dall'Ente sin dal 2005 e sul quale c'è stato un lavoro di squadra corale, assieme ai nostri uffici, che ringrazio pubblicamente e che renderà fruibile quell'area anche dai cittadini romani". (segue) (Com)