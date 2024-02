Città metropolitana Roma: firmato accordo con Soprintendenza speciale archeologica capitolina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti di questo importante risultato – ha sottolineato il Presidente della Commissione Bilancio della Città metropolitana di Roma Mariano Angelucci – che ci consentirà di avviare una collaborazione solida con la Soprintendenza Speciale di Roma. Abbiamo trovato tra le pieghe di bilancio questi fondi fermi dal 2005, per questo abbiamo subito investito su questo sito per recuperare il tempo perduto; a questo si aggiungeranno altre iniziative in collaborazione con Roma Capitale, per far diventare il sito prestigioso di Gabii attrattiva magnifica per la Città. Il lavoro di preservazione di questa area archeologica di pregio è una risposta non soltanto per gli abitanti del VI Municipio, ma è a disposizione della collettività della Capitale e del territorio metropolitano. Il sito che entra a pieno titolo negli itinerari turistici e culturali della nostra Capitale, implementato di nuovi servizi sarà ancora più appetibile per i tour operator e per gli amanti dell'archeologia. Inoltre per gli addetti ai lavori potrà essere occasione di studio". (Com)