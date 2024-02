Veneto: Zaia, con scomparsa Stefano Gheller se ne va icona diritti civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Zaia, presidente della regione Veneto ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Stefano Gheller. "Abbiamo sperato fino all'ultimo che Stefano potesse veder migliorare le proprie condizioni fisiche - ha dichiarato Zaia -. Ho seguito quotidianamente l'evoluzione della sua malattia, tramite il direttore generale Bramezza e la direzione dell'ospedale di Bassano. La notizia della scomparsa mi ha lasciato sgomento. Sapevo che le condizioni erano critiche, ma l'epilogo è stato davvero repentino. Se ne va un'icona dei diritti civili, e delle battaglie per i diritti civili. Ho conosciuto Stefano - ha aggiunto Zaia - dopo la famosa domanda per il suicidio assistito, che volle presentare e che ottenne dopo l'iter amministrativo portato avanti. Ma ricordiamoci che Stefano aveva anche già sottoscritto le sue Dat, le disposizioni anticipate di trattamento, quindi il suo testamento biologico. Una volontà che è stata rispettata in questa fase ultima della sua vita". (segue) (Rev)