© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Occidente non deve dare segnali di stanchezza” sulla guerra in Ucraina ed il sostegno a Kiev. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta”, che andrà in onda questa sera, su Rai1. (Rin)