Imprese: Mimit, firmato addendum per tavolo Eurallumina

24 luglio 2021

- È stato firmato oggi l’addendum propedeutico alla ripresa delle attività industriali dell’Eurallumina. E' quanto si legge in una nota del ministero delle Imprese e del made in Italy. Questo salto in avanti nella risoluzione della crisi dello stabilimento sardo era stato anticipato ai sindacati e ai lavoratori dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e dal sottosegretario Fausta Bergamotto, lo scorso 5 febbraio, mentre gli esponenti del Mimit erano in visita agli stabilimenti del Sulcis. “Detto, fatto. L’addendum firmato oggi rappresenta un significativo passo in avanti, una tappa fondamentale per avviare a soluzione positiva questa importante vertenza industriale. Il Mimit si riconferma la casa delle imprese e dei lavoratori, il luogo dove il confronto tra la parti può condurre alla risoluzione di crisi talvolta molto complesse e annose”, è stato il commento di Urso. (segue) (Com)