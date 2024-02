© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Bergamotto ha commentato: “È una bella giornata perché riusciamo a chiudere questo addendum, per il quale abbiamo lavorato in sinergia con gli altri ministeri, con la regione Sardegna e con tutte le parti coinvolte. Questo risultato è la dimostrazione che le istituzioni hanno un’attenzione massima per la ripresa della produzione di Portovesme”. (Com)