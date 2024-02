Difesa: Aeroitalia e Stato Maggiore siglano nuovo protocollo di intesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aeroitalia è lieta di annunciare, con immenso orgoglio, la firma di un Protocollo di intesa con lo Stato Maggiore della Difesa. La cerimonia di firma - riferisce una nota - si è svolta nel pomeriggio di ieri presso il prestigioso palazzo della Difesa. Grazie a questo nuovo accordo, tutti gli appartenenti alle Forze armate italiane e i loro familiari avranno diritto a speciali agevolazioni sui voli operati da Aeroitalia, sia per trasferte di lavoro, sia per periodi di riposo e vacanza. Queste condizioni sono un segno tangibile della nostra gratitudine per il servizio che questi uomini e queste donne rendono tutti i giorni alla nazione. (Com)