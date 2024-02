Messico: Usa hanno indagato sui presunti legami di Obrador con i cartelli della droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno indagato "per anni" sui presunti legami di alcuni funzionari e consiglieri vicini al presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrador, con i cartelli della droga attivi nel Paese. Fonti anonime hanno riferito al "New York Times" che diverse persone nella cerchia ristretta del presidente messicano avrebbero incontrato più volte i rappresentanti dei cartelli dopo il suo insediamento, accettando tangenti per milioni di dollari. Nonostante ciò, le autorità di Washington non hanno mai aperto una inchiesta formale nei confronti di Obrador, decidendo invece di accantonare le indagini. Secondo le fonti, il governo federale Usa avrebbe stabilito di "non avere interesse" nel promuovere accuse nei confronti del leader di un Paese alleato. Il presidente ha commentato la notizia durante una conferenza stampa organizzata oggi al Città del Messico. Rispondendo ad una domanda del quotidiano statunitense, Obrador ha affermato che le accuse sono "assolutamente false", e di aspettarsi una risposta da parte di Washington. (segue) (Was)