Messico: Usa hanno indagato sui presunti legami di Obrador con i cartelli della droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di qualcosa che potrà diminuire la fiducia del governo messicano nei confronti degli Usa? Solo il tempo lo dirà", ha detto. Le fonti hanno precisato che, nonostante le indagini sui funzionari a lui vicini, non è stato possibile confermare legami diretti tra Obrador e le organizzazioni criminali. Le informazioni raccolte dagli Usa sono arrivate da diverse fonti, la cui attendibilità non sarebbe sicura al 100 per cento. In base ai documenti visionati dal "New York Times", un primo informatore avrebbe riferito di un incontro tra uno dei consiglieri di Obrador e Ismael Zambada Garcia, uno dei leader del cartello di Sinaloa, prima della vittoria del presidente alle elezioni del 2018. Una seconda persona avrebbe affermato che uno dei fondatori dell'organizzazione criminale messicana dei Los Zetas avrebbe pagato quattro milioni di dollari a due persone vicine a Obrador, nella speranza di comprare il suo rilascio dalla prigione. Una terza fonte avrebbe anche detto che i cartelli sono in possesso di filmati in cui è possibile vedere i figli del presidente ricevere "denaro legato al traffico di droga". (segue) (Was)