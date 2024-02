Messico: Usa hanno indagato sui presunti legami di Obrador con i cartelli della droga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi avrebbero anche monitorato una serie di pagamenti effettuati dalle organizzazioni criminali ad alcuni intermediari, per conto di Obrador. Almeno uno di questi sarebbe stato effettuato in occasione del viaggio effettuato dal presidente messicano nello Stato di Sinaloa nel 2020, durante il quale ha incontrato la moglie di Joaquìn Guzman Loera, noto con il nomignolo di "El Chapo" ed ex leader del cartello di Sinaloa. La Drug Enforcement Administration (Dea), l'agenzia federale antidroga statunitense, avrebbe anche condotto una indagine separata risalente a più di dieci anni fa, in merito alle presunte donazioni milionarie effettuate dalle organizzazioni criminali alla campagna elettorale di Obrador nel 2006. Le indagini sono state chiuse senza alcuna accusa. (Was)