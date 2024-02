Difesa: sottosegretario Rauti inaugura le Alpiniadi dell’Ana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le Alpiniadi sono una kermesse importante, organizzata da una grande Associazione d’arma come l’Ana, che tramanda le tradizioni e la storia degli Alpini, coltiva il legame con i Reparti e le Truppe Alpine, coinvolge i giovani nei campi scuola e si impegna ogni anno nel volontariato con iniziative di solidarietà e protezione civile”, ha dichiarato il sottosegretario Rauti che per la Difesa ha la delega allo sport, alla disabilità ed alle Associazioni combattentistiche e d’Arma. “Il legame antico degli Alpini con la montagna si esprime anche nello sport”, ha proseguito Rauti, “e alle Alpiniadi si gareggia con sano spirito di competizione nella consapevolezza di appartenere alla stessa famiglia ed a un unico sistema di valori: l’amore per la montagna, la fratellanza, il patriottismo e lo spirito di corpo, principi condivisi con le Truppe Alpine dell’Esercito”. (segue) (Com)