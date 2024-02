Trasporti: assessore Roma, bene tavolo su tranvia Tva, trasparenza e partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso questa mattina, con la quinta e ultima seduta, il tavolo di consultazione coordinato dall'architetto Claudio Cipollini sulla tranvia Termini-Vaticano-Aurelio, nato con l'obiettivo di consentire alle cittadine, ai cittadini e a tutti gli interessati di esprimere le loro considerazioni e ai progettisti di avere nuovi e condivisi spunti progettuali. Lo riferisce in una nota l'assessorato alla Mobilità di Roma. "Sono molto soddisfatto della grande partecipazione, dell'esito e dei risultati del tavolo di consultazione sulla Tva – commenta l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè – che è stato un esercizio virtuoso di democrazia e trasparenza, e che oggi si è chiuso solo formalmente, ma che in realtà continuerà ad andare avanti fino alla fine dell'opera, trasformandosi in una sorta di Osservatorio permanente. Durante gli incontri si è registrata una ampia partecipazione di rappresentanti di categorie, professionisti e tecnici, istituzioni, associazioni e cittadini. Ringrazio in particolare l'architetto Claudio Cipollini, che ha coordinato il Tavolo con competenza, professionalità e moderazione". (segue) (Com)