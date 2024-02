Trasporti: assessore Roma, bene tavolo su tranvia Tva, trasparenza e partecipazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le proposte emerse, molte sono quelle che intendiamo raccogliere, accogliere o sottoporre ad approfondimento - aggiunge l'assessore -. Tra queste, una delle più importanti che sicuramente faremo nostra è la possibilità di separare le Conferenze dei Servizi e fare due lotti, il primo da Giureconsulti al Vaticano e il secondo dal Vaticano a corso Vittorio a via Nazionale e Termini. Sul primo lotto, che non presenta criticità, ci metteremo al lavoro da subito, mentre per quanto riguarda il secondo lotto, i lavori partiranno dopo il Giubileo. Tra le altre proposte da prendere in considerazione – prosegue Patanè - rivedere e ottimizzare il posizionamento delle fermate sull'intero percorso; mettere in pratica le tecnologie più all'avanguardia per diminuire le vibrazioni; prevedere indennizzi per le attività commerciali impattate dai cantieri; la sistemazione complessiva del capolinea Giureconsulti con un parcheggio di scambio; il doppio binario sui ponti Pasa e Vittorio, che evita un inutile passaggio davanti all`ospedale Santo Spirito. Rispetto alla tratta Venezia-Ponte Vittorio, il posizionamento dei binari al centro di corso Vittorio e non affiancati ai marciapiedi penso sia una proposta largamente condivisa e presenti più vantaggi che svantaggi". (segue) (Com)