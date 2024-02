Torino: in via Po a marzo i lavori di rinnovo dei binari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 marzo partiranno i lavori di rinnovo dei binari con il ripristino della pavimentazione con lose su via Po. I cantieri dureranno circa 1 anno con una riduzione dei tempi di 2 mesi rispetto a quanto previsto dalla gara.Le attività si svolgeranno in modo progressivo per i primi mesi nel tratto compreso tra piazza Vittorio e via Rossini, mentre successivamente interesseranno il tratto compreso tra via Rossini e piazza Castello. La viabilità su via Po sarà sempre garantita in direzione piazza Castello. Mentre in direzione piazza Vittorio sarà invece garantita dalle 17:30 alle 8:00 e nei giorni festivi. (Rpi)