Riforme: Decaro (Anci), partita su terzo mandato per tutti i Comuni non si chiude qui (2)

- "Come Anci - ha aggiunto Decaro - riteniamo che ci siano le condizioni per sollevare una questione di legittimità costituzionale delle norme attuali e chiederemo ai Consigli delle autonomie locali di proporre alle proprie Regioni impugnativa alla Corte costituzionale". Per il presidente dell'Anci, "la permanenza del limite solo sopra la soglia dei 15mila abitanti è irragionevole e crea situazioni insostenibili, come quelle di Comuni di popolazione quasi identica, magari distanti pochi chilometri uno dall'altro, i cui elettori non avranno però lo stesso diritto di confermare o meno il proprio sindaco. Noi abbiamo sempre seguito una linea assolutamente istituzionale nell'avanzare la nostra richiesta, con deliberazioni sempre assunte all'unanimità - ha proseguito Decaro - ma la risposta a questo nostro atteggiamento è stata deludente perché una scelta che dovrebbe essere dettata solo da valutazioni sul buon funzionamento del governo locale e sul rispetto di un diritto fondamentale del cittadino elettore è stata condizionata da una prova di forza fra tutti i partiti dell'arco costituzionale". (segue) (Rin)