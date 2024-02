Viterbo: lavoro nero e cantieri irregolari, a Tuscania denunciati tre imprenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre imprenditori edili sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Tuscania e dai loro colleghi del Nil per violazioni di diverso genere. I provvedimenti giudiziari sono il frutto dei controlli effettuati dai militari nei cantieri edili che usufruiscono del bonus 110 per cento per la ristrutturazione degli edifici. L'obiettivo è quello di contrastare il lavoro nero e garantire la sicurezza dei lavoratori. In particolare, nel corso di attività ispettiva in un cantiere per la ristrutturazione di una palazzina a Tuscania, sono state individuate tre diverse ditte edili operanti e, all’esito del controllo, i titolari di tutte e tre, per violazioni diverse, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Viterbo con elevazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di circa 22mila euro. Le principali violazioni accertate riguardano il lavoro nero. (segue) (Rer)