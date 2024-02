Roma: Baglio-Palmieri (Pd), progetto 100 parchi grande notizia per la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto '100 Parchi per Roma', presentato oggi in Campidoglio "è un'ottima notizia per la città. Finalmente Roma ha un piano pluriennale per la riqualificazione e il recupero dell'immenso patrimonio verde della città. Un lavoro di rigenerazione urbana che si lega strettamente al tema della sostenibilità e al miglioramento della qualità della vita. Ringraziamo il sindaco Roma Roberto Gualtieri, l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi e la commissione Ambiente per aver avviato finalmente questa importante rivoluzione del tessuto ambientale di Roma, che ci permetterà di restituire ai cittadini grandi spazi verdi". Lo affermano in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio e il Presidente della Commissione capitolina Ambiente, Giammarco Palmieri. (Com)