Spagna: via libera da Congresso a nomina ex vicepresidente Calvo a presidente Consiglio Stato

- La Commissione costituzionale del Congresso dei deputati spagnolo ha dato il via libera alla nomina dell'ex vicepresidente del governo Sanchez ed ex deputata socialista Carmen Calvo a presidente del Consiglio di Stato. La nomina del Consiglio dei ministri è stata ratificata grazie ai voti del Partito socialista operaio spagnolo e dei suoi partner di governo. Il Partito popolare (Pp), Vox e l'Unione del popolo navarro (Upn) hanno invece votato contro, mettendo in dubbio l'idoneità di Calvo a ricoprire questo incarico in quanto a loro avviso non soddisfa uno dei requisiti richiesti: quello di essere una giurista di "riconosciuto prestigio". La votazione si è conclusa con 19 voti a favore e 18 contrari. Carmen Calvo si è difesa dalla critiche sottolineando che il prestigio è un concetto giuridico "indeterminato", sottolineando le le conoscenze accumulate negli anni in cui ha ricoperto incarichi di responsabilità. (Spm)