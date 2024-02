Violenza genere: Semenzato e Bicchielli (Nm) presentano libro "Vittima per amore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presso la sala del Refettorio di palazzo San Macuto, a Roma, la presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, Martina Semenzato, e l'onorevole Pino Bicchielli hanno presentato il libro di Pina Farina "Vittima per amore". E' quanto si legge in una nota. "La violenza di genere è un fenomeno culturale, bisogna lavorarci tutti i giorni a partire da famiglia e scuola. Quello che la politica decide poi voi lo mettete in pratica", ha detto rivolgendosi all'autrice Bicchielli, che ha anche affrontato il tema del cyber bullismo per poi passare la parola alla presidente Semenzato, che si è rivolta alle scolare e agli scolari presenti dell'Istituto comprensivo "Rocco Cinquegrana" di Sant'Arpino (Caserta), dell' Istituto Comprensivo "Giulio Genoino" di Frattamaggiore (Napoli) e dell'Itis Giordani di Caserta. "La commissione sul femminicidio è un tavolo virtuoso di confronto utile a dare indirizzi operativi al governo - ha affermato Semenzato -. La violenza di genere è fatta dagli uomini, e la cultura del rispetto deve partire soprattutto da loro. A tutte voi, in particolare modo alle più giovani, diciamo di imparare da subito a riconoscere i comportamenti tossici di un rapporto, come può essere l'apparentemente innocente richiesta di geolocalizzazione del telefonino: non è amore, è controllo". (segue) (Com)