© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un manuale che tratta violenza di genere dal punto di vista degli operatori del settore - ha osservato l'autrice, Pina Farina -, un consiglio di buone pratiche da condividere per i centri antiviolenza. Nella seconda parte del libro si parla della sospensione della pena per i soggetti maltrattanti subordinata a un percorso di trattamento in un centro per uomini che maltrattano". (Com)