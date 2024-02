Argentina: incontro tra presidente Milei e vicedirettrice Fmi a Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha ricevuto nel palazzo del governo, la Casa Rosada, la vicedirettrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Gita Gopinath. Lo riferisce un comunicato del governo argentino. Milei e Gopinath hanno analizzato lo stato di avanzamento del piano concordato tra il Fondo e l'Argentina, che ha consentito al governo di accedere a 4,7 miliardi di dollari per rifinanziare le scadenze del debito che il Paese mantiene con l'organizzazione. Ieri Gopinath ha incontrato il ministro dell'Economia, Luis Caputo, il governatore della Banca centrale del Paese, Santiago Bausili, e il capo di Gabinetto, Nicolas Posse. Con Caputo, la riunione è stata definita "produttiva" e le parti hanno avanzato la possibilità di un "nuovo accordo" per "migliorare la situazione argentina", come ha dichiarato il ministro a "Telam". Quella di Gopinath è la prima visita compiuta da un funzionario Fmi dopo la ratifica del nuovo esborso da 4,7 miliardi di dollari, decisa a fine gennaio. Nell'occasione il direttivo del Fondo aveva infatti approvato l'accordo che lo staff aveva raggiunto con Buenos Aires per avere risorse destinate "a sostenere gli importanti sforzi politici intrapresi delle nuove autorità per ripristinare la stabilità macroeconomica e aiutare l'Argentina a riequilibrare la bilancia dei pagamenti". Le risorse hanno permesso al governo argentino di estinguere due rate sul prestito di capitale, per un valore di 2,8 miliardi di dollari. (Abu)