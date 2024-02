Iraq: presidente Kurdistan Barzani, milizie filo-iraniane più pericolose di Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie filo-iraniane presenti in Iraq sono più pericolose di quelle dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is). Lo ha detto il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, in un’intervista all'emittente televisiva di proprietà saudita “Al Hadath”. Le cellule dell’Is, ha spiegato Barzani, “occupavano un terzo dell’Iraq e noi conoscevamo bene quei fronti di battaglia, ma i combattenti filo-iraniani sono un nemico interno e non possiamo sapere quando o dove arriverà un loro attacco”. Sottolineando che tali fazioni armate sotto l’ombrello dell’Iran “violano la sovranità” del Paese, il presidente del Kurdistan ha affermato che “deve essere messa fine alle loro azioni”. In merito ai rapporti di con Teheran, Barzani ha osservato che l’Iran “è un nostro vicino e, in virtù della geografica che non può essere cambiata, le relazioni sono buone e i numeri degli scambi commerciali sono elevati”. (segue) (Irb)