Iraq: presidente Kurdistan Barzani, milizie filo-iraniane più pericolose di Stato islamico (2)

- Tuttavia, il presidente del Kurdistan ha osservato che l’attacco missilistico lanciato lo scorso gennaio dai Guardiani della rivoluzione islamica dell’Iran a Erbil, che ha colpito un’abitazione causando 3 vittime civili con il pretesto che vi fosse un quartiere generale dello spionaggio dell’intelligence israeliana, rappresenta “la più grande violazione della sovranità irachena”. Secondo Barzani, Teheran avrebbe dovuto agire diversamente, fornendo le informazioni in suo possesso al governo centrale di Baghdad e aprendo un’indagine congiunta. “Sono certo che quella casa (che è stata colpita) non avesse alcun collegamento con il Mossad e che non esiste alcun quartier generale dell’intelligence di Israele nella regione”, ha detto il presidente del Kurdistan iracheno. (segue) (Irb)