Iraq: presidente Kurdistan Barzani, milizie filo-iraniane più pericolose di Stato islamico (3)

- L’Is, dopo aver preso il controllo di vaste aree in Iraq e Siria nel 2014, ha subito nel corso dei successivi anni ingenti sconfitte, fino alla perdita nel 2019 di tutte le più importanti aree conquistate nei due Paesi. Sebbene le capacità militari dello Stato islamico (Is) siano state ridotte, secondo un rapporto pubblicato recentemente delle Nazioni Unite l’organizzazione terroristica continua a rappresentare una minaccia, operando a bassa intensità sia Iraq che in Siria. Ad oggi le attività dell’Is sono meno frequenti nei centri urbani e sono limitate prevalentemente alle zone rurali, in cui sono ancora basate piccole cellule. L’Is vanterebbe tra i 3 mila e i 5 mila combattenti: numeri di cui tenere conto alla luce del dibattito in corso in Iraq sull'eventuale fine della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico guidata dagli Usa. Nelle ultime settimane Baghdad e Washington hanno infatti avviato un ciclo di riunioni, in termini di comitato tecnico-militare congiunto, per valutare l’attuale livello di minaccia dello Stato islamico e la graduale fine della missione della Coalizione. Secondo il governo di Baghdad, le forze di sicurezza irachene hanno ormai migliorato le loro capacità di risposta ai pericoli derivanti dall’Is, mentre la missione internazionale guidata dagli Usa è diventata “un fattore di instabilità per il Paese”. (segue) (Irb)