Iraq: presidente Kurdistan Barzani, milizie filo-iraniane più pericolose di Stato islamico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La necessità dell’Iraq di porre gradualmente fine alla missione della Coalizione contro l’Is è emersa a seguito dei recenti bombardamenti statunitensi contro le milizie filo-iraniane responsabili degli attacchi contro le basi Usa al confine siriano-iracheno. Dopo l’inizio della guerra nella Striscia di Gaza tra le forze di difesa israeliane e il movimento islamista palestinese Hamas, la cosiddetta Resistenza islamica in Iraq (in arabo Al Muqawama al Islamiyah fil Iraq), il cui marchio è apparso su Telegram lo scorso ottobre e che comprende diverse milizie armate sostenute dall’Iran – come Kataib Hezbollah al Nujaba, Asaib Ahl al Haq e Kataib Sayyid al Shuhada -, ha iniziato a lanciare attacchi nei confronti di obiettivi statunitensi. Alla fine dello scorso gennaio, la Resistenza aveva rivendicato un attacco con droni che aveva colpito una base Usa al confine tra la Siria e la Giordania e che era costato la vita a tre soldati statunitensi. In risposta, Washington aveva lanciato nei giorni successivi un raid aereo colpendo oltre 85 obiettivi dei pasdaran iraniani e delle milizie affiliate in Iraq e in Siria. (Irb)