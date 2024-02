Sanità: D'Amato (Az), necessario rendere gratuito vaccino Dengue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È necessario nel momento in cui aumentano i casi di Dengue rendere gratuito il vaccino nel nostro Paese per chi volesse farlo. L'OMS indica un aumento dei casi e la profilassi è importante anche per evitare complicanze. ecco perché faccio un appello al Ministero affinché si renda fruibile il vaccino che oggi ha un costo abbastanza elevato per il cittadino. Se è un tema di sanità pubblica il vaccino deve essere fruibile e a carico del servizio sanitario nazionale." Lo ha dichiarato in una nota il Responsabile Welfare Nazionale di Azione, Alessio D'Amato.