Pakistan: l’Alta corte del Sindh chiede di ripristinare l’accesso a X in tutto il Paese

- L’Alta corte del Sindh, nel sud del Pakistan, ha chiesto all’Autorità nazionale per le telecomunicazioni (Pta) di ripristinare l’accesso alla piattaforma social X, ex Twitter, in tutto il Paese. Lo riporta il quotidiano locale “Dawn”, ricordando come il sito resti inaccessibile in molte aree del Pakistan da sei giorni, in particolare nelle città di Rawalpindi, Karachi, Gujranwala e Lahore. Nel corso di un’audizione odierna, il giudice capo dell’Alta corte del Sindh, Aqeel Ahmed Abbasi, ha ordinato il ripristino del servizio “senza alcuna interruzione”, accogliendo una petizione presentata da un gruppo di giornalisti rappresentati dal legale Abdul Moiz Jaferii. Secondo il documento, il blocco di X è “illegale, arbitrario, una violazione nella lettera e nello spirito dell’Articolo 19 della Costituzione”. Il giudice si è rivolto anche al ministero dell’Interno e al ministero dell’Informazione affinché intervengano. (segue) (Inn)