Pakistan: l’Alta corte del Sindh chiede di ripristinare l’accesso a X in tutto il Paese (2)

- X è diventato inaccessibile per molti pachistani sabato scorso, quando l’ex commissario di Rawalpindi Liaquat Chattha ha denunciato, durante una conferenza stampa, brogli che sarebbero avvenuti durante le elezioni generali dello scorso 8 febbraio. Già nel giorno del voto le autorità avevano interrotto i servizi Internet, pratica criticata anche dagli Stati Uniti attraverso il portavoce del dipartimento di Stato Matthew Miller. La regolarità del voto è stata messa in dubbio in particolare dal Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), il cui leader Imran Khan, ex primo ministro, ha fatto peraltro sapere oggi che scriverà una lettera al Fondo monetario internazionale (Fmi) per chiedergli di subordinare il sostegno finanziario al Paese a un controllo sulla regolarità delle elezioni. (segue) (Inn)