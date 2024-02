Pakistan: l’Alta corte del Sindh chiede di ripristinare l’accesso a X in tutto il Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo hanno annunciato il presidente del Pti, avvocato Gohar Ali Khan, e il senatore Ali Zafar parlando con la stampa a Rawalpindi, dopo aver incontrato l’ex premier nel carcere di Adiala, in cui è rinchiuso da mesi. Zafar ha precisato che la lettera verrà inviata oggi e che il leader politico scriverà anche ad altre organizzazioni e all’Unione europea. “La condizione più importante per un buon governo è la democrazia” e “quando gli istituti di credito vedono che non esiste democrazia, non concedono prestiti”, ha affermato il senatore, ribadendo l’accusa di brogli lanciata dal partito. (Inn)